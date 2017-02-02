13:11 2 февраля | БОКС

Евгений Тищенко: "Возможно, в ближайшем будущем вы увидите меня на профессиональном ринге"

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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко получил награду "Серебряная лань" от ФСЖР . На вручении он отметил, что его ждет насыщенный год.

- Для меня эта премия второй год подряд - и это вдвойне приятно. Хотел бы поблагодарить за признание! У нас год будет достаточно насыщенный, я уже приступил к тренировкам, - сказал Тищенко. - В июне будет чемпионат Европы в Харькове, дай бог получится там выступить. И дальше я уже буду отталкиваться от этого. Возможно, в ближайшем будущем вы увидите меня и на профессиональном ринге. (Елена СОБОЛЬ)

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Материалы REN-TV

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