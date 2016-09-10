Евгений Тищенко: "Трояновский провел яркий и насыщенный поединок против Обары"

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко отметил, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе российский боксер Эдуард Трояновский провел яркий бой, удачно использовав момент во втором раунде. В пятницу Трояновский одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над японцем Кейта Обарой и защитил свои титулы.

– Зрелищный бой, очень понравился, – приводит "Р-Спорт" слова Тищенко. – Поздравляю Эдуарда с яркой победой. Поединок яркий, насыщенный, несмотря на то, что получился коротким. Очень тяжелый был первый раунд, во втором Эдик принялся активно работать. У него случился успешный момент, он его использовал, отправив соперника в тяжелейший нокдаун. После чего Обара не успел восстановиться, и Эдуард довел дело до победы. Видел по телевизору, чтобы соперник падал с ринга, но вживую – в первый раз. Хочется пожелать Обаре здоровья, а Эдуарду – дальнейших успехов. Соперник много ударов пропустить не успел, но пропустил сильно, поэтому, думаю, ему потребуется время на восстановление.