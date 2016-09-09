Евгений Тищенко: "Романчук был великим спортсменом"

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко считает, что ушедший из жизни Роман Романчук полностью не реализовал свой потенциал. Ранее стало известно, что спортсмен скончался на 38-м году жизни от сердечного приступа.

– Из жизни в столь молодом возрасте ушел великий спортсмен, - отметил Тищенко. - Приношу свои соболезнования всем родным и близким. Мы не были близко знакомы. В 2009 году оказались вместе на сборах, на учебной тренировке. Я не знаю, что же послужило причиной сердечного приступа, так как в последнее время у меня не было актуальной информации об этом спортсмене. Искренне жаль, что он ушел в столь молодом возрасте, не реализовав полностью весь свой потенциал. (Любовь КОНЯЕВА)