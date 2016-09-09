Евгений Тищенко: "Назначение Меньшикова пойдет на пользу сборной России"

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко считает, что перемены в тренерском штабе сборной России по боксу положительно отразятся на результатах. Новым главным тренером сборной избран Олег Меньшиков. Ранее с этого поста был отстранен Александр Лебзяк.

– Я являюсь воспитанником Олега Меньшикова уже 8 лет, – сказал Тищенко. – Всех карьерных успехов, в том числе олимпийского золота, я добился именно под руководством Олега Владимировича. Он очень хороший наставник. Если Меньшиков станет главным тренером национальной команды, это только пойдет на пользу.

Надеюсь, что на Олимпиаде в Токио мы покажем уже другие результаты и будет другой медальный план. Олег Владимирович работал со многими ребятами, которые сейчас входят в состав сборной. Он может найти подход к любому человеку. На Олимпиаде в Рио он все время находился рядом, помогал, поддерживал. Думаю, результаты Олимпиады-2016 сыграли не последнюю роль при назначении. Я очень этому рад. Все ребята о нем хорошего мнения, его уважают как тренера. Хочется пожелать ему успехов. (Любовь КОНЯЕВА)