Евгений Тищенко: "Мне кажется, что под руководством Меньшикова в сборной появится порядок и дисциплина"

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Евгений Тищенко отметил, что сборная России по боксу поддержит назначение Олега Меньшикова новым главным тренером команды. Александр Лебзяк, возглавлявший сборную России с конца 2012 года, ранее сообщил, что его, директора Федерации бокса России (ФБР) Евгения Судакова и весь тренерский штаб уволили без объяснения причин, не поставив при этом в известность. Новым главным тренером сборной России по боксу был назначен 56-летний Меньшиков, ранее возглавлявший юниорскую национальную команду страны. Контракт специалиста рассчитан на три месяца, после чего должно произойти переподписание еще на год. Меньшиков является личным тренером Тищенко.

– Я так понимаю, это пока временная должность, но мы будем надеяться, что федерация бокса утвердит (решение), – цитирует "Р-Спорт" Тищенко. – Думаю, это пойдет сборной России на пользу, и все ребята поддержат назначение Олега Владимировича главным тренером. Он долго к этому шел и это заслужил, независимо от того, что я у него тренируюсь. Мне кажется, что в сборной появится порядок и дисциплина. Будем стремиться к новым наградам.

Я в любом случае пока остаюсь в любительском боксе, и насколько долго – не знаю. Еще месяц буду отдыхать, в ноябре только приступлю к тренировкам. Возможно, приму участие в сборах.