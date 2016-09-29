11:50 | БОКС

Евгений Муров может вернуться на пост главы ФБР

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Председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) Евгений Муров подал заявку на участие в выборах президента ФБР, информирует ТАСС. Нынешним президентом ФБР является Борис Иванюженков. Выборная конференция состоится 14 октября в Подольске. Также за пост поборются бывший президент федерации Эдуард Хусаинов, президент московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель от этой же организации Леонид Котляр. Заявки будут приниматься вплоть до начала выборной конференции. Муров занимал пост главы ФБР с 2007 по 2009 год, после чего возглавил высший наблюдательный совет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3663014

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