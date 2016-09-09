Егор Мехонцев: "Увольнение Лебзяка? Никогда не узнаешь, в какую сторону произойдут изменения"

Олимпийский чемпион Игр-2012 Егор Мехонцев считает, что возможной причиной отставки главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка могут быть результаты команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

– Не могу точно сказать, с чем связано увольнение Лебзяка и Судакова, – отметил Мехонцев. – Возможно, руководство не устроил их олимпийский отчет, хотя перед играми был выставлен план: одно золото, одно серебро, две бронзы. Этот план был выполнен в точности. Мне сложно судить о всех плюсах и минусах, так как я не находился внутри команды. Никогда не узнаешь, положительными или отрицательными будут изменения, пока не попробуешь что-то изменить. (Любовь КОНЯЕВА)