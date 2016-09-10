Эдуард Трояновский: "У Обары жесткий удар, но это ему не помогло"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский, который защитил титулы в поединке против японца Кейты Обары, выразил радость от того, что бой завершился быстро. Во втором раунде Обара после серии ударов Трояновского оказался за пределами ринга. После возвращения японца в ринг россиянин продолжил атаковать соперника, и судья остановил поединок.

– Бьет Обара очень сильно, несколько раз я ощутил его тяжелый удар через защиту, – сказал Трояновский. – Но это ему не помогло, я оказался сильнее. Я был готов как к быстрому нокауту, так и к длинному бою на протяжении всех двенадцати раундов, но получилось закончить очень быстро, чем я очень доволен.

Таким образом, Трояновский (25-0-0, 22 КО), для которого это была первая обязательная защита титулов, одержал 25-ю победу в 25 боях. (Сергей ФИШ)