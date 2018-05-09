Эдуард Трояновский: "Согласился участвовать в WBSS, не раздумывая"

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский рассказал "СЭ" о своем участии во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).



- Мое приглашение в WBSS - это работа компании "Мир Бокса". Я согласился не раздумывая, потому что суперсерия - это крутая тема. Но у меня было условие: чтобы бой с Кириллом Релихом за титул WBA не отменялся. В итоге он пройдет в рамках WBSS. Даты и места пока нет. Известно только, что сама суперсерия начнется в сентябре этого года. Пока не знаю, будут ли в ней участвовать все чемпионы мира, как в крузервейте, WBC вроде согласились, а про WBO и IBF пока не знаю. Надеюсь, что все будут", - сказал Трояновский. (Михаил ПОТАПОВ)

Трояновский выступит во Всемирной суперсерии бокса