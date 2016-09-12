Эдуард Трояновский: "Думаю, еще не раз смогу удивить президента IBF"

Российский боксер Эдуард Трояновский в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что еще не раз сможет удивить президента IBF Дэрилла Пиплза, который был шокирован победой боксера из России в бою с японцем Кейтой Обарой. Уже во втором раунде Трояновский серией мощнейших ударов отправил своего соперника за пределы ринга. Обара решил продолжить поединок, но уже через 10 секунд судья окончательно остановил бой.

– Вы ожидали, что сумеете нокаутировать Обару уже во втором раунде? - вопрос Трояновскому.

– Если честно, то не ожидал. Изначально я готовился провести все 12 раундов, но получилось так, как получилось. Не стоит делать поспешных выводов по поводу этого нокаута. Мне противостоял хорошо подготовленный соперник, боксер высокого класса. То, что я одержал победу так рано, не означает, что Обара слабый боксер. Просто на сегодняшний день я сильнее. Мне удалось провести отличную комбинацию, результатом которой стал нокаут. Вообще, я удивлен, что после вылета за пределы ринга он смог продолжить бой. Был уверен, что это победа. Но ничего, я смог довести бой до конца. Как я и говорил ранее, я хотел выиграть нокаутом и очень рад, что мне это удалось.

– В вашей карьере уже бывали случаи, когда ваш соперник вылетал за пределы ринга?

– Нет, на профессиональном ринге у меня такое случилось первый раз. Не думаю, что этому стоит придавать особое значение. То, что Обара вылетел за пределы ринга – неудачное стечение обстоятельств.

– Чем успел удивить вас японский боксер?

– Он меня не удивил. Я готовился к встрече с соперником, тщательно разбирал его бои и знал, что и как он будет делать. Могу сказать лишь то, что его удары действительно очень мощные.

– Кого бы вы хотели видеть своим соперником в следующем поединке?

– Сейчас я хочу отдохнуть. Через недельку уже можно будет думать, с кем в очередной раз выходить на ринг. Бой с Теренсом Кроуфордом? Почему нет? Поединок за пояс – это всегда интересно. Безусловно, это один из сильнейших боксеров в нашей весовой категории, у которого еще нет поражений. Он очень сильный и опасный соперник. Если получится организовать с ним бой, то это будет замечательная возможность испытать себя. Я готов рассмотреть все варианты, но пока что думаю только об отдыхе.

– Глава Международной федерации бокса (IBF) Дэрилл Пиплз заявил, что был шокирован столь ранним нокаутом. Чем удивите его вновь?

– Я слышал, что Пиплз был уверен в победе Обары. Думаю, у меня еще будет не одна возможность вновь его удивить.

– Рассматриваете возможность проведения следующего боя в США?

– Почему нет? Мой поединок с Обарой должен был пройти в Японии, но по ряду причин все изменилось, и мы встретились в Москве. Я готов драться в другой стране, перед чужой публикой, чужими болельщиками.