Эдуард Кравцов: "В Рио сплоченной команды у нас не было"

Старший тренер сборной России Эдуард Кравцов выразил мнение, что итоги выступления российских боксеров на Олимпийских играх-2016 нельзя назвать неудачными. Вместе с тем он отметил: команде не хватало сплоченности.

– То, что в федерации до Олимпиады была нездоровая атмосфера, могло повлиять на итоги Игр? – вопрос Кравцову.

– С одной стороны, да, а с другой стороны, мы выполнили медальный план, который ставился перед нами Министерством спорта. И назвать эти итоги неудовлетворительными просто нельзя. Другое дело, что были определенные трения в команде. Кто-то нашел контакт друг с другом, кто-то не нашел. Ребята приехали в Рио из разных регионов. Не сказать, что у них плохие отношения между собой, но сплоченной команды на Играх не было. Все стороны виноваты, я не могу обвинять кого-то конкретного. (Юлия ЖЕМАЛЕВА)

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