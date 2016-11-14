16:33 | БОКС

Эдуард Хусаинов: "За смерть мальчика надо спрашивать с федерации"

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Кандидат на пост президента Федерации бокса России Эдуард Хусаинов возложил ответственность за смерть 15-летнего подростка на Федерацию бокса России.

"Мальчика во Владимире нельзя было допускать по медицинским показаниям. Там не было врача. Кто виноват? Никто. Рыба гниет с головы, и спрашивать надо с федерации", – подчеркнул Хусаинов.

Напомним, 5 ноября во Владимире погиб 15-летний подросток, который в числе других воспитанников СДЮСШОР был допущен к соревнованиям. Следственный комитет возбудил уголовное дело. (Сергей ФИШ)

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