Эдуард Хусаинов: "За смерть мальчика надо спрашивать с федерации"

Кандидат на пост президента Федерации бокса России Эдуард Хусаинов возложил ответственность за смерть 15-летнего подростка на Федерацию бокса России.



"Мальчика во Владимире нельзя было допускать по медицинским показаниям. Там не было врача. Кто виноват? Никто. Рыба гниет с головы, и спрашивать надо с федерации", – подчеркнул Хусаинов.



Напомним, 5 ноября во Владимире погиб 15-летний подросток, который в числе других воспитанников СДЮСШОР был допущен к соревнованиям. Следственный комитет возбудил уголовное дело. (Сергей ФИШ)