Эдуард Хусаинов: "С федерацией бокса что-то не так"

Кандидат на пост президента Федерации бокса России Эдуард Хусаинов выразил недоумение по поводу очередного переноса выборов главы Федерации бокса России. Сегодня появилась информация, что отчетно-выборная конференция ФБР, запланированная на 17 ноября, перенесена на 1 февраля.

– Всем боксерам очевидно, что с нынешней федерацией бокса что-то не так. Мы пытались выйти на контакт – я звонил всем, включая Иванюженкова. Но все без толку. Считаю, что очередной перенос отчетно-выборной конференции – это неуважение. Может быть, это было сделано сознательно? (Сергей ФИШ)