Эдуард Хусаинов: "Лебзяка уволили, а потом попросили отчитаться"

Экс-президент Федерации бокса России Эудард Хусаинов рассказал о своем отношении к увольнению главного тренера сборной России по боксу Александра Лебзяка и событиях, которые за этим последовали.

– Начать нужно с тех исполкомов федерации бокса России, которые уже состоялись, – сказал Хусаинов. – 8 сентября было решено назначить отчетно-выборную конференцию на 14 сентября. Тогда же уволили Александра Лебзяка. А 12 сентября состоялся новый исполком, на котором Лебзяка попросили отчитаться. Неправильно получается и некрасиво, человека уволили, а уже потом дали возможность отчитаться. (Сергей ФИШ)