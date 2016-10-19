Эдуард Хусаинов: "Гимнастки на Олимпиаде болели за наших боксеров больше, чем боксеры друг за друга"

Экс-президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов рассказал о негативной атмосфере, которая царит в Федерации бокса России, и о переносе отчетно-выборной конференции федерации.

– Я впервые вижу, чтобы на Олимпийских играх не было никого из руководителей федерации. В самый сложный момент для наших спортсменов руководители федерации не поехали поддержать наших спортсменов. Наши тренеры не очень дружили, гимнастки, по-моему, болели за наших боксеров больше, чем сами боксеры друг за друга. Я говорил и с сегодняшними руководителями федерации бокса, и даже среди них нет общего понимания.

Долги – это ненормально, что некоторые люди не получают зарплаты 8 - 9 месяцев. Если вы любите бокс, как такое можно допустить? Я считаю, что должен быть плотный контакт со всеми, кто любит бокс. И людьми из федераций, и инвесторами, и просто болельщиками. Выходит, что все, кто говорит правду, не нужны. Принципиальное решение для бокса на исполкоме об увольнении Александра Лебзяка приняли три человека, ни один из которых никогда не занимался боксом. Да, есть люди, которые не занимались боксом, но любят его – против таких ничего не имею. (Сергей ФИШ)