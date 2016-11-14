Эдуард Хусаинов: "Делегатам угрожают перед выборами президента ФБР"

Кандидат на пост президента Федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что большинству делегатов от региональных федераций рекомендовали голосовать за другую кандидатуру.



– Больше мы не допустим переноса отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, – сказал Хусаинов. – На самом деле минимум 90 процентам делегатов звонили и рекомендовали голосовать не за меня, а за другого кандидата. Грозят увольнением, говорят: "Щемить будем". Я щемить никого не собираюсь.



– Были непонятные звонки с угрозами, – подтвердил информацию бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк. - Но я отступать не буду – я не могу уйти на полпути. Никакие угрозы нас не сподвигнут отказаться от своей идеи улучшить положение в Федерации бокса России.



Отметим, что отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, запланированная на 17 ноября, перенесена на 1 февраля. (Сергей ФИШ)