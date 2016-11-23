14:06 | БОКС

EBU снял дисквалификацию с Михалкина, но не вернул ему титул чемпиона

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Европейский боксерский союз (EBU) снял дисквалификацию с российского боксера Игоря Михалкина, отстраненного ранее за положительный тест на мельдоний. Об этом сообщила генеральный секретарь EBU Энца Якопони. Однако, по ее словам, титул чемпиона Европы по версии EBU в полутяжелом весе ему возвращен не будет. Положительная допинг-проба была взята у россиянина перед третьей защитой титула 12 марта 2016 года. В итоге Михалкин был лишен титула и дисквалифицирован на два года.

- Михалкин вычеркнут из списка отстраненных спортсменов. Он восстановлен в рейтинге, однако титул чемпиона EBU ему возвращен не будет, - цитирует "Р-Спорт" Якопони.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161123/1112641657.html

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