Допинг-проба Лукаса Брауна дала положительный результат

Австралиец Лукас Браун, выступающий в супертяжелом весе, провалил очередной допинг-тест, сообщает ESPN. Допинг-проба 37-летнего австралийца, которую спортсмен сдал у себя на родине, дала положительный результат на наличие запрещенного вещества в его организме.

По информации издания, в марте Браун в Чечне нокаутировал Руслана Чагаева и завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Впоследствии стало известно об использовании австралийцем запрещенного вещества кленбутерола, что привело к его полугодичной дисквалификации и лишению звания.

Недавно WBA предписала австралийскому боксеру и Шэннону Бриггсу оспорить вакантный титул "регулярного" чемпиона мира. Представители боксеров уже начали вести переговоры об организации боя, однако ввиду сложившихся обстоятельств поединок находится под угрозой срыва.