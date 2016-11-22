09:22 | БОКС

Допинг-проба Лукаса Брауна дала положительный результат

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Австралиец Лукас Браун, выступающий в супертяжелом весе, провалил очередной допинг-тест, сообщает ESPN. Допинг-проба 37-летнего австралийца, которую спортсмен сдал у себя на родине, дала положительный результат на наличие запрещенного вещества в его организме.

По информации издания, в марте Браун в Чечне нокаутировал Руслана Чагаева и завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Впоследствии стало известно об использовании австралийцем запрещенного вещества кленбутерола, что привело к его полугодичной дисквалификации и лишению звания.

Недавно WBA предписала австралийскому боксеру и Шэннону Бриггсу оспорить вакантный титул "регулярного" чемпиона мира. Представители боксеров уже начали вести переговоры об организации боя, однако ввиду сложившихся обстоятельств поединок находится под угрозой срыва.

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