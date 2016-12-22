Дон Кинг: "Рябинский задел нас, ведь мы потеряли деньги, а это катастрофа"

Промоутер Дон Кинг, являющийся представителем канадца Бермейна Стиверна, заявил, что не принял решения о возможном судебном процессе с командой Александра Поветкина. Поединок между ними за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой.

– Будем ли мы подавать в суд на Поветкина? Я не знаю, – цитирует "Р-Спорт" Кинга. – Хочу сказать, что мне действительно очень нравится Рябинский. Вы знаете, он слушал, что говорили сделать его юристы, пытался переложить ответственность на меня. А сейчас мой юрист говорит мне то же, что его юрист говорил ему. Пока не знаю, что делать.

Я очень уважаю Рябинского, но он ошибся, послушав своих юристов. И сейчас произошла такая ситуация. При всем уважении к нему, я пока не знаю, что буду делать, у меня дилемма. Потому что он очень сильно задел нас. Мы потеряли деньги, это веская причина, это катастрофа. Я просто не знаю, как поступить в этой ситуации с Андреем.