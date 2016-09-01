Дон Кинг предложил провести бой между Поветкиным и Стиверном в ДР Конго или на Филиппинах

Американский промоутер Дон Кинг предложил провести бой между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном в Демократической Республике Конго или на Филиппинах в память о легенде бокса Мохаммеде Али. Ранее должен был состояться бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Он был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Чуть позже глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что бой состоится в Ньо-Йорке, но дата пока не определена.

"Есть идея сделать что-то невероятное в память о Моххамеде Али. И бой между Поветкиным и Стиверном был бы отличным вариантом", - приводит AFP слова Кинга.