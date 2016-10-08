00:34 | БОКС

Дон Кинг может сорвать бой Поветкин – Уайлдер из-за того, что он пройдет в России

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Руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский выразил мнение, что известный промоутер Дон Кинг может сорвать бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном после заявления о том, что поединок пройдет в России.

Ранее стало известно, что компания Рябинского выиграла торги на поединок, который пройдет в России в декабре. Кинг представлял интересы панамского боксера Гильермо Джонса, который перед боем с россиянином Денисом Лебедевым был уличен в применении допинга. Позднее Кинг выплатил компенсацию Рябинскому за срыв поединка.

– Мы предложили 3,16 миллиона, – приводит ТАСС слова Рябинского. – Конечно, были проблемы, они очень не хотели в Россию, поэтому мы и не могли договориться. Дон Кинг – очень специфическая личность, его поведение нестабильно, поэтому могут появиться какие-то новые фокусы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688067

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КОММЕНТАРИИ (1)
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flyer-19

Со стиверном поправьте в заголовке))

00:52

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