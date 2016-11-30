Дмитрий Кудряшов: "Я хочу драться за титул"

Российский боксер Дмитрий Кудряшов, выступающий в первом тяжелом весе, отметил, что уже сейчас готов провести бой за чемпионский титул. По его словам, к предстоящему поединку против Сантандера Сильгадо он подойдет во всеоружии и постарается показать качественный бокс.

– Перед боем с Дуродолой мне все отдавали преимущество, но вы знаете, как все получилось, – приводит "Р-Спорт" слова Кудряшова. – Поэтому подходить к этому бою спустя рукава я не собираюсь. Мы подойдем во всеоружии и постараемся показать качественный бокс. Когда планирую выйти на чемпионский бой? Я готов уже сейчас, я этого хочу, а как решат боксерские структуры… Возможно, кто-то выберет меня для защиты. В общем, все это удел моих промоутеров. Мне уже не 18 лет, чтобы можно было медлить. Я хочу драться за титул.

3 декабря в Москве Кудряшов проведет бой за титул WBC Silver против колумбийца Сантандера Сильгадо. Поединок состоится в рамках боксерского вечера, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF между представителями России Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.