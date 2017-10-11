Дмитрий Кудряшов: "Я был уверен в своей победе над Дортикосом"

Боксер Дмитрий Кудряшов отметил, что он спокойно воспринимает критику в свой адрес. Спортсмен также добавил, что был уверен в своей победе над Юниером Дортикосом в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

– Я ждал этот бой, думал, что закончу ярко, ударю Дортикоса, поэтому никакого волнения у меня абсолютно не было, – цитирует Vsenabox Кудряшова. – Мало того был уверен в своей победе, может это неправильно, может не был достаточно сфокусирован. Теперь можно найти много причин. Было, как было. Это бой, в котором он просто попал, не было никаких еще факторов, которые могли бы повлиять на результат. Все это недочеты, все выходят с проблемами, то тренер не приехал, то болит что-то, это есть у всех, не нужно обращать внимание. Вышел в ринг – уже некогда разбираться, кто приехал, кто не доехал. Пропустил, проиграл, ну что теперь делать. Нужно отряхиваться и идти дальше. Я уже бывал в такой ситуации, и всю эту критику только ленивый, наверное, не высказывает в мой адрес, и я это нормально принимаю, никаких проблем. Я уже был в этой ситуации, меня сейчас сложно деморализовать, расстроить или что-то со мной сделать, чтобы у меня опустились руки.



– Кто следующий соперник?



– Я бы, наверное, сейчас был бы не я, если бы не назвал Дортикоса, но я понимаю, что это на уровне нашего с вами разговора. Естественно я бы хотел отквитаться, то есть этот человек номер один в моем списке. Мои цели не поменялись, я по-прежнему хочу быть чемпионом.



– Какие планы на будущее?



Да, собственно, каких-то глобальных планов не строил, но в период моей подготовки, моего отсутствия накопилось много дел, поэтому нужно их решать. Некогда впадать в уныние, нужно работать. Мое поражение не отбило у меня желание смотреть бокс, суперсерия интересный проект, интересные боксеры, конечно, буду смотреть.



– Кого считаете фаворитом?



– Фаворитов два – это Мурат Гассиев и Александр Усик, но, естественно, буду болеть за Мурата, он мой соотечественник, мы с ним знакомы, нормально общаемся, конечно, буду болеть за него. Касаемо нашего боя, кто первый попал, тот и выиграл, поэтому я проигрывать не рассчитывал, и я думаю, что Мурат сможет без проблем победить в следующем бою, если он пройдет Влодарчика.