Дмитрий Кудряшов: "Программа "Чистый бокс" мне абсолютно не мешает"

Россиянин Дмитрий Кудряшов сообщил, что участие в программе Всемирного боксерского совета (WBC) "Чистый бокс" ему не мешает, и у него нет никаких опасений за собственные допинг-тесты.

Чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе Кудряшов проведет бой-реванш с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой 3 июня в Ростове-на-Дону. Эти соперники встречались в ноябре 2015 года, и Дуродола, нокаутировав россиянина во втором раунде, нанес Кудряшову единственное поражение. На кону предстоящего поединка стоит звание обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBC. Согласно правилам организации, все боксеры из топ-15 рейтинга обязаны принимать участие в программе "Чистый бокс" под эгидой VADA.

- Программа "Чистый бокс" мне абсолютно не мешает. В прошлый раз Дуродола провалил допинг-тест, но WBC его оправдал, а "Чистый бокс" – программа WBC. Мне все равно в этой ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Кудряшова. – Я не принимаю никаких запрещенных веществ, что мне переживать-то… А все остальное на совести WBC. Допинг-тестирования проходят в штатном режиме, все нормально. Готов сдавать хоть каждый день.