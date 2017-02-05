Дмитрий Чудинов: "Удивился, что Папп встал после второго удара по печени"

Российский боксер Дмитрий Чудинов в интервью "СЭ" рассказал о победе над венгром Золтаном Паппом. Напомним, что он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

– Какой был план на бой с Паппом? Работать по корпусу?

– Хотел закончить ударом по печени, и это получилось. Папп – левша и я знал, что он часто стоит с открытым корпусом. В самом начале поединка я почувствовал, что попал. Он упал один раз, потом второй, но набрался воли, поднялся из нокдауна и продолжил бой. Это меня удивило. Но в третий раз он встать уже не смог.

– О чем так долго разговаривали с соперником после боя на ринге?

– Папп – отец шестерых детей. Хотелось поддержать его словом. Спросил, как он себя чувствует, поблагодарил, что он согласился на бой.

– Изначально планировалось, что с вами биться будет Аттило Корос. Почему поменяли соперника?

– Я с самого начала знал, что буду боксировать с Паппом. Скорее всего, кто-то просто ошибся. Ведь Корос дрался на этом вечере с Владимиром Шишкиным. (Сергей ФИШ)