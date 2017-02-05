Дмитрий Чудинов: "Хочу раздать старые долги"

Российский боксер Дмитрий Чудинов в интервью "СЭ" рассказал о победе над над венгром Золтаном Паппом. Напомним, что он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

– В июле 2016 года вы неожиданно дебютировали в полутяжелом весе в поединке против Андрея Покумейко. Бой против Паппа опять прошел в полутяжелой весовой категории. Тем не менее, ваш следующий поединок запланирован во втором среднем весе. В какой категории вы видите себя в будущем?

– Это стечение обстоятельств. Я не планирую переходить в полутяжи. Просто оба моих последних соперника до боя не успели уложиться рамки категории. Нам пришлось заявлять другой вес, чтобы не отменять поединки. Я тоже, бывает, вешу немного больше, это зависит от степени подготовленности. Паппу хочу сказать спасибо за то, что он вообще приехал. Проблематично найти соперника в кратчайшие сроки, если ты не очень известный боксер.

– Сильно приходиться сбрасывать вес во время подготовки?

– Я уверенно чувствую себя во втором среднем весе. Еще до того, как я стал временным чемпионом WBA в среднем весе, мне уже было неуютно. Мучился во время сгонки веса, но меня держал пояс. Хотелось боксировать за титул регулярного чемпиона. Это был определенный опыт, но теперь в суперсреднем весе я чувствую себя в своей тарелке. Тем более, что здесь тоже хватает чемпионов, и есть определенные должки…

– Например, Джеймс Дигейл?

– Именно. Сейчас он чемпион мира по версии IBF. Я дважды встречался с ним в любителях. Первый бой ему я неожиданно для себя проиграл, а во втоом поединке меня откровенно засудили. Тот бой я выиграл точно. Хотелось бы встретиться с ним в профессионалах. Тем более у него пояс. Промоутерская компания "Патриот" прилагает все усилия, чтобы братья Чудиновы и остальные члены нашего клуба стали чемпионами мира, и я очень на них надеюсь. (Сергей ФИШ)