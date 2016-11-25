Диана Арбенина: "Ловлю себя на мысли, что очень хочется идти и боксировать"

Обозреватель "СЭ" встретился на хоккейном матче с известной певицей, лидером рок-группы "Ночные снайперы" Дианой Арбениной.

– Главное открытие, которое подарил вам бокс?

– Что это не тупая мочиловка, а действительно классный вид спорта. Это стратегия, это танец, это реакция… Как двигается профессиональный боксер на ринге – просто загляденье! Какие оттяжки, какие нырки! Вы что! Какие апперкоты!

– Разделяю ваше восхищение.

– Это очень красиво. Вовсе не поломанные носы. Мне постоянно задают вопрос: "Они же тупые, эти боксеры…" Да не тупые они!

– Вы полагаете?

– Вообще не тупые! Понятно, что в конце карьеры иногда случаются такие травмы, которые корежат сознание, но я сейчас говорю о другом. О том боксе, который люблю я. Этот бокс не тупой!

– Знакомые в спортивном мире появились?

– Вообще-то меня в спорт привел покойный Володя Турчинский. А чтоб я сейчас с кем-то сдружилась… Такого нет. Мой тренер Баграт рассказывает, что спортсмены относятся ко мне с большим уважением. Поймите правильно, я не горжусь тем, что занимаюсь боксом. Не выпячиваю это. Мне просто нравится это делать. Я узнала, что такое "тоска по боксу". Ловишь себя на мысли, что очень хочется идти и боксировать. Без этого уже не можешь. Я тренируюсь в любом состоянии и в любой момент. (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Арбениной