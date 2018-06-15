Денис Лебедев: "Я не в лучшей форме, но готов драться с Мальдонадо"

Российский боксер Денис Лебедев, не выходивший на ринг с 9 июля 2017 года, рассказал о возможном бое с Фабио Мальдонадо. Ранее в пятницу глава компании Fight Nights Global сказал, что этот поединок заморожен, так как Лебедев, похоже, завершил карьеру.

- Я сейчас не в лучшей форме, хотя вчера пробежал по лесу восемь километров за 44 минуты, - сказал Лебедев. - Бегу я хорошо, но из-за веса в 104 килограмма я немного потерял скорость. Если Камил Гаджиев по-прежнему хочет боя с Мальдонадо, то я во весь во внимании.

Заинтересуйте меня деньгами, и я готов. Понимаю, что некоторые мои болельщики не очень поймут, если я выйду драться с бойцом ММА, но я тоже прирожденный боец, родился в боксерских перчатках. Я приму этот бой. Мне нужен небольшой тренировочный лагерь, и я буду в форме. Карьеру я не заканчивал и открыт для любых предложений. (Михаил ПОТАПОВ).