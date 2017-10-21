Денис Лебедев: "Гассиев победит Влодарчика, но в полуфинале проиграет Дортикосу"

Россиянин Денис Лебедев отметил, что Мурат Гассиев – простой однообразный, силовой боксер. Лебедев также добавил, что Гассиев победит Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

– В бою Гассиев – Влодарчик, при всем уважении к Кшиштофу, я думаю, что победит Мурат – цитирует "Мир бокса" Лебедева. – Но в следующем бою Мурату придется очень тяжело, думаю, он не справится с Дортикосом, потому что то, что не сделал я в бою с Муратом, наверняка, сделает Дортикос. Это удивительный боксер, он умеет драться и вблизи и на дистанции. Мурат, к сожалению или к счастью, наверное, это ему решать и его болельщикам, не хочу никого оскорбить или обидеть, – он простой однообразный, силовой боксер. Дортикос умеет двигаться, уклоняться, менять углы атак и даже скажу, удар справа у него самый тяжелый в этом весе.

Напомним, что бой Мурат Гассиев – Кшиштоф Влодарчик в рамках Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Ньюарке (США). Ориентировочное время начала – 6.00 22 октября по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Гассиев – Влодарчик.