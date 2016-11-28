13:03 | БОКС

Денис Лебедев: "Человек, который угрожал взорвать самолет, был не в себе"

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Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, который 3 декабря проведет бой против соотечественника Мурата Гассиева, рассказал об угрозах одного из пассажиров взорвать самолет, на котором он летел из США в Россию.

– То, что произошло в самолете, – преувеличение журналистов. Человеку стало плохо. Был нервный срыв. Может быть, имело место какое-то наркотическое опьянение. Он ходил и кричал, что взорвет самолет. Присущая нам, россиянам, черта – половина боялась, другая половина смеялась.

Я тоже опасался за свою жизнь и решил просто пройтись по самолету и оценить обстановку. Но от меня ничего не потребовалось. Персонал "Аэрофлота" справился сам. В Канаде на военном аэродроме была совершена вынужденная посадка, его вывели и арестовали, а мы полетели дальше. (Сергей ФИШ)

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