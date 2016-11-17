14:55 | БОКС

Данилов снялся с выборов главы Федерации бокса России

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Президент федерации бокса Московской области Сергей Данилов снял свою кандидатуру с выборов главы Федерации бокса России, сообщает ТАСС. Таким образом, на пост сейчас претендуют три кандидата: экс-президенты ФБР Эдуард Хусаинов и Евгений Муров и представитель федерации бокса  Московской области Евгений Котляр. Действующий глава организации Борис Иванюженков не будет баллотироваться на новый срок. 

Отчетно-выборная конференция ФБР проходит в эти минуты в здании ОКР. Ранее она прерывалась из-за информации о заложенной бомбе.

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