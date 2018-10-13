Центры бокса в Свердловской области назовут именами Хабиба Нурмагомедова и Мурата Гассиева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подписали соглашение о намерении строительства пяти Центров прогресса бокса в Свердловской области. Церемония подписания состоялась в резиденции губернатора в Екатеринбурге, на ней присутствовали российский боксер-профессионал Мурат Гассиев и чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов. Три из пяти центров будут названы в честь олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, а также Гассиева и Нурмагомедова.

- Задумали мы с Умаром Назаровичем это соглашение для того, чтобы поддержать эти инициативы, которые есть в области. По этому соглашению мы будем развивать бокс, единоборства, будем строить в пяти городах данные центры, - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Благодарю Евгения Владимировича за активное участие в данном проекте, а также бизнесменов и спонсоров. Екатеринбург – спортивный регион, это приятно видеть. В частности, в этом регионе много соревнований. Например, сейчас проходит Всемирная боксерская суперсерия, - подчеркнул генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

- Большое спасибо Свердловской области за приглашение и внимание. Такие центры вносят очень большой вклад в развитие спорта. Главное, чтобы наши дети занимались спортом, - заявил Нурмагомедов. - Знаю, что ваша Академия единоборств в Екатеринбурге пользуется огромным спросом, туда ходят дети. Представляете, сколько детей будут заняты при открытии еще таких центров.

- Хочу в первую очередь поблагодарить губернатора за эту инициативу предоставить детям возможность заниматься спортом, а не где-то на улице бегать. Спасибо Федерации бокса России, она делает все, чтобы у нас росла здоровая нация. Дети – наше будущее, - сказал Мурат Гассиев.