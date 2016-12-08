CAS лишил Алояна серебра Олимпиады-2016

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение лишить российского боксера Мишу Алояна серебряной медали Олимпиады 2016 года, информирует официальный сайт организации.

МОК обвинил Алояна, выступающего в категории до 52 кг, в нарушении антидопинговых правил после того как спортсмен сдал положительную пробу 21 августа. 28-летний боксер утверждает, что принимал капли при простуде во внесоревновательный период.

Алоян был упомянут в документах, которые опубликовала хакерская группа Fancy Bears. Согласно этим документам ВАДА допускало применение запрещенных веществ 127 атлетами из разных стран, в число которых попал единственный представитель России – Алоян.

Согласно данным, его допинг-проба дала положительный результат на вещество туаминогептан.