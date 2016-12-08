CAS лишил Алояна серебра Олимпиады-2016

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение лишить российского боксера Мишу Алояна серебряной медали Олимпиады 2016 года, информирует официальный сайт организации.
МОК обвинил Алояна, выступающего в категории до 52 кг, в нарушении антидопинговых правил после того как спортсмен сдал положительную пробу 21 августа. 28-летний боксер утверждает, что принимал капли при простуде во внесоревновательный период.
Алоян был упомянут в документах, которые опубликовала хакерская группа Fancy Bears. Согласно этим документам ВАДА допускало применение запрещенных веществ 127 атлетами из разных стран, в число которых попал единственный представитель России – Алоян.
Согласно данным, его допинг-проба дала положительный результат на вещество туаминогептан.
Новоуепинни
Хорошо так хакеры копнули )) Щелк по клаве - тю-тю медаля )) Щас подщитаем, скока уже медалей забрали, медальный зачет ОИ-2012 выведем
00:31
Новоуепинни
Процитирую классиков: Читалось
00:27
tryam
связан еще как, сотни легальных наркоманов посмеялись, а один наш, по своей тупости, попался))
23:36 8 декабря
Костариканец
Братья тоже заочковали.
23:26 8 декабря
redgy
эта история врядли связана с этой хренью от мишек..
23:20 8 декабря
Айртон
Ахаха, потуги этих горе-хаккеров всё-таки увенчались успехом.))
23:13 8 декабря
regiment
а остальных гиперактивных лишать медалей будут?
22:41 8 декабря