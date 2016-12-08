21:37 8 декабря | БОКС

CAS лишил Алояна серебра Олимпиады-2016

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Миша АЛОЯН.ВАДА снова говорит языком хакеров. Боксер Алоян под подозрением

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение лишить российского боксера Мишу Алояна серебряной медали Олимпиады 2016 года, информирует официальный сайт организации.

МОК обвинил Алояна, выступающего в категории до 52 кг, в нарушении антидопинговых правил после того как спортсмен сдал положительную пробу 21 августа. 28-летний боксер утверждает, что принимал капли при простуде во внесоревновательный период.

Алоян был упомянут в документах, которые опубликовала хакерская группа Fancy Bears. Согласно этим документам ВАДА допускало применение запрещенных веществ 127 атлетами из разных стран, в число которых попал единственный представитель России – Алоян.

Согласно данным, его допинг-проба дала положительный результат на вещество туаминогептан.

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Новоуепинни

Хорошо так хакеры копнули )) Щелк по клаве - тю-тю медаля )) Щас подщитаем, скока уже медалей забрали, медальный зачет ОИ-2012 выведем

00:31

Новоуепинни

Процитирую классиков: Читалось

00:27

tryam

связан еще как, сотни легальных наркоманов посмеялись, а один наш, по своей тупости, попался))

23:36 8 декабря

Костариканец

Братья тоже заочковали.

23:26 8 декабря

redgy

эта история врядли связана с этой хренью от мишек..

23:20 8 декабря

Айртон

Ахаха, потуги этих горе-хаккеров всё-таки увенчались успехом.))

23:13 8 декабря

regiment

а остальных гиперактивных лишать медалей будут?

22:41 8 декабря

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