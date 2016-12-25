Бывший чемпион мира по боксу был избит на автозаправке

Бывший чемпион мира по версиям WBA и WBC Рикардо Майорга был избит на автомобильной заправке в Никарагуа, утверждает Boxingscene. Между спортсменом и неизвестным мужчиной произошел спор, причиной которого стала очередь. Незнакомец несколько раз ударил экс-чемпиона бейсбольной битой, разбив ему лицо, после чего скрылся с места происшествия.

Напомним, Майорга завоевывал чемпионские пояса в полусреднем и первом среднем весе. На профессиональном уровне он провел 41 бой, одержав 31 победу, уступив 9 раз, один поединок завершился вничью.