09:00 | БОКС

Бывший чемпион мира по боксу был избит на автозаправке

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Бывший чемпион мира по версиям WBA и WBC Рикардо Майорга был избит на автомобильной заправке в Никарагуа, утверждает Boxingscene. Между спортсменом и неизвестным мужчиной произошел спор, причиной которого стала очередь. Незнакомец несколько раз ударил экс-чемпиона бейсбольной битой, разбив ему лицо, после чего скрылся с места происшествия.

Напомним, Майорга завоевывал чемпионские пояса в полусреднем и первом среднем весе. На профессиональном уровне он провел 41 бой, одержав 31 победу, уступив 9 раз, один поединок завершился вничью.

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