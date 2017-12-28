Бюджет Федерации бокса России на 2018 год - 1,19 миллиарда рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что бюджет организации на 2018 год составит 1,19 миллиарда рублей. Представитель руководства ФБР отметил, что 90 миллионов рублей будут выделены Министерством спорта РФ, а оставшаяся сумма будет получена из внебюджетных источников.

- На 2018 год бюджет будет 1,1 миллиарда (рублей), - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Все эти деньги будут не бюджетными, а привлеченными. Мы ведем активную работу над рекламой, над брендированием. Задача - вывести федерацию на самосодержание. Также из бюджетных средств нам Минспорт утвердил 90 миллионов рублей на национальную сборную.

Мы утвердили (на исполкоме ФБР, который состоялся 28 декабря. - Прим. "СЭ"), что никакие неаккредитованные бренды не будут участвовать, если они не спонсируют федерацию. Все должны одеваться в то, что аккредитовано федерацией.

Все довольны, всем все нравится. Улучшение примерно в 70 раз от того, что было. Но это только начало работы, этим нечего хвастаться, еще много работы. Нужно работать над регионами. В 2017 году сделали День бокса, установили рекорд Гиннесса, выиграли проведение чемпионата мира, конгресс АИБА (Международной ассоциации любительского бокса. - Прим. "СЭ"), но этим нельзя хвастаться еще. Когда на Олимпиаде возьмем пять золотых, то тогда скажем, что федерация работает на все 100.