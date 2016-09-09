Будущее Лебзяка во главе сборной России до конца не решено

Президент Федерации бокса России Борис Иванюженков подчеркнул, что будущее Александра Лебзяка на посту главного тренера мужской сборной окончательно не решено. Ранее стало известно, что Лебзяк отстранен от должности.

– Его вопрос еще окончательно не решен, поэтому тут рано кричать, – цитирует ТАСС Иванюженкова. – Вчера собрался исполком в расширенном составе и большинством голосов было принято такое решение, я его поддержал. Это было связано с тем, что федерация находилась в нерабочем состоянии после Олимпийских игр, хотя нам уже нужно подавать списки на новый цикл. Никаких конкретных причин нет, поскольку это обычная процедура в виду того, что нам надо определяться на будущий цикл.

Пока они отстранены, но их вопрос еще будет обсуждаться, в том числе на тренерском совете. То же самое произошло и с другими командами – молодежными, юношескими и женскими. Это рабочий процесс.

На Олимпиаде-2016 мужская сборная под руководством Лебзяка завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы.