13:10 1 февраля | БОКС

Борис Иванюженков: "В тренерском штабе женской сборной по боксу будут изменения"

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Экс-президент Федерации бокса России Борис Иванюженков прокомментировал предстоящие изменения в основных командах.

– У нас дружная команда. Сегодня голосование это показало – все проголосовали единогласно. По-другому не бывает, если бы кого-то не воспринимали, никто бы так не проголосовал. У нас очень дружная команда.

– Будут ли изменения в тренерском штабе сборных?

– В главной команде нет. По женской команде – будут. Сейчас соберется исполком, ищем решения, назначим программу и все проведем. (Елена СОБОЛЬ)

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