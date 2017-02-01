Борис Иванюженков: "В тренерском штабе женской сборной по боксу будут изменения"

Экс-президент Федерации бокса России Борис Иванюженков прокомментировал предстоящие изменения в основных командах.

– У нас дружная команда. Сегодня голосование это показало – все проголосовали единогласно. По-другому не бывает, если бы кого-то не воспринимали, никто бы так не проголосовал. У нас очень дружная команда.

– Будут ли изменения в тренерском штабе сборных?

– В главной команде нет. По женской команде – будут. Сейчас соберется исполком, ищем решения, назначим программу и все проведем. (Елена СОБОЛЬ)