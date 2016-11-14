Борис Иванюженков: "Перенос заседания исполкома Федерации бокса связан со встречей с президентом AIBA"

Глава Федерации бокса России Борис Иванюженков подчеркнул законность переноса заседания исполкома Федерации бокса России. Изначально отчетно-выборная конференция должна была пройти 15 ноября. Теперь она состоится 1 февраля. Также действующий президент организации сообщил о погашении долгов. Ранее Александр Лебзяк заявил, что ФБР в общей сложности должна 22 миллиона рублей.

– Сегодня мы провели плодотворный исполком и решили перенести конференцию на 1 февраля. Перенос связан с тем, что 17 ноября в Санкт-Петербург прилетает президент AIBA, с которым необходимо провести встречу. Перенос выборов законен, поскольку предусмотренный для этого срок истекает 21 февраля. Кандидаты остаются те же.

Мы уже погасили половину долгов. В ближайшее время погасим оставшуюся часть. Нужно отметить, что это не зарплатные долги, а часть премий.

Заседание исполкома Федерации бокса России перенесено //

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