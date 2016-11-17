Борис Иванюженков: "Избрание Хусаинова нелегитимно"

Теперь уже бывший президент федерации бокса России Борис Иванюженков назвал нелегитимными выборы главы организации, прошедшие в Москве 17 ноября в рамках отчетно-выборной конференции. Новым руководителем выбран Эдуард Хусаинов.

– Эта конференция нелегитимна, поскольку дата выборов была официально перенесена, – цитирует ТАСС Иванюженков.

Руководство федерации приняло решение перенести конференцию на 1 февраля в связи с визитом в Россию главы Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, однако ряд делегатов решили провести выборы нового главы организации в ранее оговоренные сроки.