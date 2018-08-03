15:56 | Бокс

Боксер Усик написал стихотворение об Украине

Александр УСИК. Фото "СЭ"
Александр УСИК. Фото "СЭ"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик написал стихотворение об Украине. Видео, на котором он зачитывает произведение, размещено на портале Sport.ua в Youtube.

Ранее боксер отказался от звания Героя Украины, призвав политиков вернуть мир в его страну.

"Украина, моя Украина. 
Моя сильная, моя Родина. 
Ты для меня, как мать для сына - 
Самая родная и навеки одна. 
Ты казацкого рода страна, 
Богом на небесах любимая, 
Родина ты сильная моя 
Тело мы за тебя положим, 
А душой мы с Богом всегда. 
Мы тебя родную попросим 
Всех святых тебя сохранить, 
И бескрайние поля без ограничений, 
И красивые леса и поля, 
И карпатские горы высокие, 
И ели стройные, как струна. 
Все у нас есть: для жизни и праздника, 
У нас страна единая на всех. 
Так помолимся братья мы Богу, 
Чтобы сохранил нас в единстве всех", - говорится в стихотворении.

Усик, одержав 21 июля победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

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