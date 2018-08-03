Боксер Усик написал стихотворение об Украине

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик написал стихотворение об Украине. Видео, на котором он зачитывает произведение, размещено на портале Sport.ua в Youtube.

Ранее боксер отказался от звания Героя Украины, призвав политиков вернуть мир в его страну.

"Украина, моя Украина.

Моя сильная, моя Родина.

Ты для меня, как мать для сына -

Самая родная и навеки одна.

Ты казацкого рода страна,

Богом на небесах любимая,

Родина ты сильная моя

Тело мы за тебя положим,

А душой мы с Богом всегда.

Мы тебя родную попросим

Всех святых тебя сохранить,

И бескрайние поля без ограничений,

И красивые леса и поля,

И карпатские горы высокие,

И ели стройные, как струна.

Все у нас есть: для жизни и праздника,

У нас страна единая на всех.

Так помолимся братья мы Богу,

Чтобы сохранил нас в единстве всех", - говорится в стихотворении.

Усик, одержав 21 июля победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.