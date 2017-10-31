Боксер Рикардо Майорга заявил, что завершит карьеру через полтора-два года

Боксер Рикардо Майорга заявил, что нокаутирует россиянина Андрея Сироткина за два раунда. Никарагуанец также добавил, что завершит карьеру через полтора-два года.

– Еще полтора-два года и завершу карьеру, – цитирует "Р-Спорт" Майоргу. – Что касается боя с Сироткиным, то я нокаутирую его за два раунда. Этого времени достаточно, ведь сначала надо на ринге немного "пообщаться", а также за два раунда все журналисты успеют сделать достаточное количество фотографий.

Хочу ли я получить российское гражданство? Нет, я очень счастлив в своей стране. Но могу сказать, Россия – очень красивая страна.

Напомним, что бой за титул WBA International во втором среднем весе Сироткин - Майорга состоится 3 ноября в Нижнем Новгороде.