Белякова, получившая вывих локтя на Олимпиаде-2016, вернулась к тренировкам

Главный тренер женской сборной России Виктор Лисицын сообщил, что Анастасия Белякова, получившая серьезную травму руки в полуфинале турнира на Олимпийских играх-2016, вернулась к тренировкам на сборе в Подмосковье. 23-летняя россиянка в полуфинальном поединке в весовой категории до 60 килограммов с француженкой Эстель Моссели получила вывих локтя.

- Состояние у Анастасии нормальное, рука постепенно приходит в норму, - цитирует "Р-Спорт" Лисицына. - После того как ей сняли гипс, она начала разрабатывать травмированную руку. И она постепенно начинает тренироваться. Сейчас спортсменка находится на сборе вместе с командой на базе "Озеро Круглое".

Сейчас очень трудно сказать, когда Анастасия сможет начать выступления на международных соревнованиях. Но это точно будет не раньше следующего года. Все будет зависеть от состояния ее руки, травма была очень серьезная.

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