Арбор Турсунпулатов: "Не мог отказать Ковалеву в сотрудничестве"

Арбор Турсунпулатов, новый тренер Сергея Ковалева, отметил, что давно знает своего подопечного. Специалист также добавил, что не мог отказать спортсмену в сотрудничестве.

– Конечно, я знаю Ковалева уже давно, – цитирует ТАСС Турсунпулатова. – Год назад, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, я приехал в Америку со своим учеником, который тоже является профессиональным боксером. Здесь мы и познакомились с Сергеем поближе. Начать сотрудничество он предложил относительно недавно, и поскольку мы фактически являемся одной командой, я не мог ему отказать.

Ковалев мне нравится как человек, у нас отличное взаимопонимание. Надеюсь, мы сработаемся.

Напомним, что Ковалев 25 ноября в США проведет бой с украинцем Вячеславом Шабранским. Россиянин будет готовится к предстоящему поединку под руководством тренеров Александра Седова и Аброра Турсунпулатова.