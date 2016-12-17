Андрей Рябинский: "Если внутри нашей команды есть виновные, то они будут наказаны"

Президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский считает, что отмена субботнего поединка в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC между российским боксером-супертяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном является репутационным ударом. Он добавил, что финансовые потери не столь важны.

– Черт с этими убытками, тут репутационный момент, – приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. – Я хотел людям сделать хороший бой. Будем разбираться, кто виноват. Если внутри нашей команды, то, значит, они будут наказаны. Если это какая-то подстава, а это может быть, будем разбираться. Это очень неприятно. И это не вопрос зарабатывания денег, это я делаю в другом бизнесе. Я хотел сделать все красиво, а тут неприятный срыв. И очень плохо, что люди, которые вчера кричали, что все круто, сегодня, как собаки, повернулись спиной. Так нельзя.