Андрей Рябинский: "Было неожиданно, что Трояновский так быстро завершил бой с Обарой"

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский подчеркнул, что быстрая победа чемпиона мира по версии IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянина Эдуарда Трояновского в бою с японцем Кейта Обарой стала неожиданностью.

Бой, состоявшийся в пятницу в московском УСК "Крылья Советов" и ставший для Трояновского первой обязательной защитой титулов, завершился победой российского боксера техническим нокаутом во втором раунде.

– Было неожиданно, что Эдуард так быстро завершил бой, – приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. – Я до сих пор считаю, что Обара – классный боксер, который был для нас большой проблемой. Если вы смотрели первый раунд, то могли видеть, как Обара двигался. Но Эдик сейчас от боя к бою прибавляет. Теперь его можно направлять на очень крутые поединки. Мы будем стараться готовить для Эдика бомбу мирового калибра. Возможно, следующий бой пройдет в этом году. Может быть, это будет объединительный бой.