Андре Уорд: "Не исключаю перехода в тяжелую весовую категорию, но нужен подходящий соперник"

Андре Уорд, одержавший победу над россиянином Сергеем Ковалевым в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO и IBF в весовой категории до 79,38 килограммов, может перейти в тяжелый вес. По словам американского боксера, для этого ему необходим бой с подходящим соперником.

– Я очень много думал и, возможно, это звучит противоестественно, но я чувствую, что рано или поздно окажусь в ситуации Роя Джонса, – приводит boxingscene.com слова Уорда. – Но для того, чтобы мой переход в тяжелый вес состоялся, нужен подходящий соперник.

Напомним, что в воскресенье Ковалев потерпел поражение от Уорда и потерял три чемпионских титула по версиям WBA, WBO и IBF. Российский боксер заявил, что не согласен с решением судей и готов в ближайшее время провести реванш.

