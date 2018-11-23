Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес признан лучшим спортсменом Мексики 2018 года, информирует BoxingScene. В этом году 28-летний мексиканец провел один поединок, в котором решением судей победил казахстанца Геннадия Головкина и завоевал пояса WBC и WBA.

Альварес стал первым боксером в Мексике, удостоенным звания лучшего спортсмена. Награду ему лично вручил президент страны Энрике Пеньи Нието.

Следующий бой Альвареса состоится 15 декабря в Нью-Йорке. Его соперником станет чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA британец Рокки Филдинг.