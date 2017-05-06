Алоян удаленно примет участие в слушаниях CAS в связи с предстоящим боем

Призер Олимпийских игр-2018 россиянин Миша Алоян из-за подготовки к бою удаленно примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), запланированных на 9 мая, сообщает ТАСС. Алоян 11 мая в Кемерове проведет поединок против кенийца Ника Отьено.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де– Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.