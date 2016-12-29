Алоян принимал капли в нос из-за проблем с дыханием

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что боксеру Мише Алояну отказываются оформлять терапевтическое исключение. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

– Есть же вещи, когда спортсмен говорит – я ошибся, – цитирует "Р-Спорт" Уйбу. – Наш боксер – у него действительно заболевание, при котором постоянная заложенность носа, он принимает эфедриновые препараты, сосудосуживающие, чтобы на ринге дышать. Действительно этого нельзя было делать, но человек автоматически прыснул себе в нос...

Можно же посмотреть – он принимал именно этот препарат, мы показали это. Но никого не волнует, что он прыснул, чтобы выйти на ринг – иначе дышать не мог. Это терапевтическое исключение (TUE) в чистом виде, но у нас не принимают заявку на него! Говорят – вы его лечите, пусть он выходит на ринг без капель, содержащих эфедрин. Всем разрешают то, о чем мы даже думать не можем.

Мы в Рио-де-Жанейро рекордсмены как сборная по количеству проб, у нас взяли в три раза больше анализов, чем у любой страны. Но несчастный Алоян с каплями... Это смешно и больно. Он не принимал наркотики, гормоны, прыснул два раза, потому что дышать не мог. Это нужно чисто по-человечески понимать. Можно вынести порицание, доктора поругать. Но подход-то – забрать медаль, ошельмовать – "он – допинг". Двойные стандарты сегодня.