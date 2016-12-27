17:20 | БОКС

Алоян оспорит лишение его серебра Игр-2016 до Нового года

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Эдуард Кравцов, тренер серебряного призера Олимпиады-2016 Миши Алояна, сообщил, что спортсмен до Нового года подаст апелляцию на лишение его завоеванной на Играх в Рио медали. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

– Апелляция будет подана на этой неделе, – цитирует ТАСС Кравцова. – Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3910724

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